Подавляющее большинство в 75% граждан Украины поддерживают решение президента Владимира Зеленского инициировать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения за ноябрь, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Граждане преимущественно положительно относятся к первым решениям и предложениям президента Владимира Зеленского: инициирование переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе (положительно - 75%, отрицательно - 15%), решение по отводу войск от линии разграничения (положительно - 59%, отрицательно - 26%)", - говорится в результатах проведенного исследования.

Фото: Фонд "Демократические инициативы" и КМИС

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле не исключают возможность личной встречи Зеленского и Путина.

Также мы сообщали, что Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком.