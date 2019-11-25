Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который с первых дней своего назначения борется с бумажным документообменом, вновь завел речь о его бессмысленности. Пост на эту тему он опубликовал в своем Facebook.

"Я нашел в Кабмине странное явление. Смешное и грустное одновременно. То ли Кафка, то ли Жванецкий", - интригующе начал чиновник.

Затем он напомнил, что в 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему каждый, кто устраивается на государственную службу, должен пройти проверку и заполнить бумажные декларации. А кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой проверить кандидата.

В 2016 году эти бумажные декларации заменили на декларации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в электронном виде.

Скриншот: Facebook/ dubilet

"Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос в налоговую. И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату увесистый пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос в налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации никто не подает. И так каждый раз", - написал Дубилет.

В конце записи он назвал эту ситуацию нелепой и пообещал "быстро это изменить".

Ранее "Страна" рассказывала о желании министра заменить государственную спецсвязь приложением для смартфонов.

Также мы писали, что Дубилет объявил о сокращении почти двух тысяч работников Госстата, "чтобы перезапустить экономику Украины".