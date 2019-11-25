В воскресенье, 24 ноября, Петр Порошенко разметил на своей странице в соцсети фото из своего путешествия по Канаде, на которых также присутствует адвокат Андрей Цыганков, известный в юридических кругах, как человек, который связан с окружением Порошенко.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"То, что он сопровождает экс-президента в его зарубежном вояже, в принципе, ничего удивительного нет. Интересно другое. Что Цыганков, также как и другой адвокат Порошенко Головань, известны общественности как адвокаты экс-нардепа Александра Шепелева, который обвиняется в целом букете преступлений, включая заказные убийства.

В прошлом году Шепелев неожиданно появился в Украине, перед судом он предстал сильно избитый (заявлял, что его пытали при задержании). Но потом он был взят под крыло вот этой вот мощной адвокатской группой.

Вопрос - что связывает Порошенко и подозреваемого в убийствах Шепелева?".

Александр Цыганков справа. Фото: страница Порошенко в ФБ

Ранее "Страна" писала о том, что у Порошенко оказался один адвокат с обвиняемым в убийствах экс-нардепом Шепелевым.

Также мы сообщает, что суд арестовал имущество экс-нардепа Шепелева и его семьи.