Компания Star Wars выпустила специальный ролик к девятому эпизоду "Звездных войн"
В сети появился специальный ролик фильма "Звездных войн" Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера". Клип был размещен на YouTube.
Так, в кадр вошли моменты со съемок предыдущих частей в качестве отсылки к франшизе, а также бэкстейдж новой части легендарной саги. На нем звезды обсуждают влияние творения Джорджа Лукаса на современность.
Видео: YouTube/Star Wars
Напомним, 26 августа в сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны".
Ранее "Страна" сообщала, что Disney готовится снимать целый телесериал о джедае Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн".
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