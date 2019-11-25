В сети появился специальный ролик фильма "Звездных войн" Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера". Клип был размещен на YouTube.

Так, в кадр вошли моменты со съемок предыдущих частей в качестве отсылки к франшизе, а также бэкстейдж новой части легендарной саги. На нем звезды обсуждают влияние творения Джорджа Лукаса на современность.

Видео: YouTube/Star Wars

Напомним, 26 августа в сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги "Звездные войны".

Ранее "Страна" сообщала, что Disney готовится снимать целый телесериал о джедае Оби-Ван Кеноби из "Звездных войн".

Мы также писали о выпуске кукол Барби в образах героев "Звездных войн".