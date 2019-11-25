Возле города Тульчин Винницкой области 25 ноября перевернулся рейсовый автобус, в аварии пострадали пять человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

ДТП произошло на автодороге Тульчин - Кирнасовка около 06:00.

Фото: vn.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автобуса "Isuzu", ехавшего по маршруту Ольгополь - Винница, из-за гололеда не справился с управлением. В результате автобус перевернулся. Сам водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", 12 ноября на оккупированной части Донецкой области вблизи блокпоста "Александровка" съехал с дороги и перевернулся микроавтобус. В аварии два человека погибли и 12 пострадали.

А в прошлом году мы рассказывали, как перевернулся пассажирский автобус в Харьковской области.