Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование в отношении народного депутата Украины ВР VIIІ созыва Дмитрии Белоцерковца, которого подозревают в недекларировании недвижимости в столице. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Уточняется, что 22 ноября подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в Высший антикоррупционный суд.

"Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 гг., не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит на праве собственности близкому родственнику народного депутата", - говорится в сообщении.

Расследование приведенных фактов НАБУ вело с марта 2017 года. По данным ТСН, речь идет о бывшем депутате ВР и советнике мэра Киева Дмитрие Белоцерковце.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ еще в феврале 2019 года подготовило материалы для снятия неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности народного депутата Верховной Рады Дмитрия Белоцерковца (фракция "Блок Петра Порошенко").

Также мы сообщали, что советник Кличко Белоцерковец сообщил, что получил подозрение от НАБУ из-за памперсов.