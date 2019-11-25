Режиссер фильма "Цена правды" о Голодоморе Агнешка Холланд была награждена орденом княгини Ольги. Об этом свидетельствует указ президента Украины Владимира Зеленского, размещенный на его официальном сайте.

Так, Зеленский отметил орденом режиссера "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Уточним, что Агнешка Холланд является польским режиссером и представителем европейской киноакадемии. Она является двукратной номинанткой на премию "Оскар" за фильмы "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

Напомним, в Киеве из-за мероприятий, связанных с Днем памяти жертв голодоморов, изменили маршрут пассажирского транспорта.

Также мы писали о том, что Джамала представила новый клип "Цена правды" к фильму о Голодоморе. Музыку к песне написала сама певица, а текст - в соавторстве с Викторией Платовой.