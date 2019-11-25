Во Львовской области военнослужащие отряда погранвойск задержали трех граждан Алжира и двух уроженцев Марокко. Об этом сообщается в Facebook пресс-службы Львовского пограничного отряда.

Информацию о появлении алжирцев у украино-польской границы пограничникам передали сотрудники оперативного подразделения из отделения инспекторов "Рава - Русская". Вскоре военнослужащие задержали трех мужчин.

Пограничники установили, что граждане Алжира намеревались в обход пункта пропуска попасть в одну из стран ЕС. Иностранцев доставили в пограничное подразделение для принятия решения о привлечении к ответственности по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Скриншот и фото: Facebook/ zahidnuy.kordon

А неподалеку села Шегини у границы с Польшей были задержаны двое марокканцев.

Местный житель рассказал военнослужащим Мостиского отряда из отдела "Шегини", что видел двух неизвестных мужчин, пробиравшихся в сторону государственной границы. Правоохранители отправили группу реагирования в указанный местным жителем район. Долго искать путешественников не пришлось. Их нашли и задержали в 30 метрах от границы.

Задержанные имели при себе документы граждан Марокко. Оба оказались 1999 года рождения. Они подтвердили, что пытались незаконно перейти государственную границу за пределами пункта пропуска.

Скриншот и фото: Facebook/ zahidnuy.kordon

Впоследствии выяснилось, что молодые люди, выдавая себя за студентов, недавно прибыли в Украину самолетом.

Решение по делу о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины марокканцами будет принимать суд. Пограничники собираются ходатайствовать о возвращении иностранцев в страну происхождения.

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