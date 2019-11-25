На зимний график работы переходят все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. С 1 декабря 2019 года они будут работать с 08.00 до 17.00. Об этом сообщается на странице штаба ООС в соцсети.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Фото: facebook.com

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