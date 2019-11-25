Крупнейший французский производитель предметов роскоши Louis Vitton Moët Hennessy договорился о покупке ювелирной компании Tiffany&Co за 16,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

"Приобретение Tiffany укрепит позиции концерна в сегменте ювелирных изделий и усилит его присутствие на американском рынке", - говорится в совместном заявлении компаний.

Уточняется, что сделку планируют закрыть в 2020 году.

Напомним, в четверг, 7 ноября, скончался знаменитый французский модельер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон.

Ранее "Страна" писала, что в подсобке у пенсионерки из Змиева долгие годы стоял саквояж Louis Vuitton выпуска 1880 года. Женщина использовала его для хранения кукурузы.

Также мы сообщали, что жена президента Франции Бриджит Макрон пришла на конференцию в шелковом камзоле Louis Vuitton.