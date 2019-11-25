В Министерстве обороны Украины подтвердили, что Эдуард Матюха - бывший "народный мэр" Горловки, которая находится на временно неподконтрольной территории Донецкой области, - это сотрудник Главного управления разведки ведомства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

"Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства в комментарии информагентству.

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