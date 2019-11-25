По данным источников "Страны" в Госпогранслужбе, соратник Порошенко Игорь Кононенко, который со скандалоом улетел из Украины 17 октября 2019 года, больше на родную землю не возвращался.

"Таким образом, в Украине его нет уже более месяца, что может говорить о факте эмиграции.

Если Кононенко не вернется в Украину в течение 90 дней после своего отъезда, то можно будет говорить, что он уже получил вид на жительство в иной стране, либо имел его и ранее", - сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Кононенко заявлял, что летит в Стамбул (Турция), а оттуда отправится в Китай.

Интересно, что бывший нардеп от БПП и "смотрящий" за энергетикой у Порошенко улетел из Украины на следующий день после задержания Олега Гладковского - еще одного соратника экс-президента и фигуранта "Свинарчукгейта".

Его задерживали в аэропорту, но потом выпустили из страны.

Детали исчезновения из Украины Игоря Кононенко можно прочитать в материале "Страны" Теперь он вернется не скоро. Почему соратнику Порошенко Игорю Кононенко дали улететь из Украины