Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса с переизбранием на второй срок. Соответствующий пост глава Украины оставил в Twitter.

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высокую должность! Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата. Ожидаю активизацию двустороннего диалога в интересах наших стран и региона", - написал Зеленский.

Также он уточнил, что надеется на активизацию двустороннего диалога между странами.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Президент Клаус Йоганнис соревнвался с бывшим премьером Вирикой Денчиле.

Ранее "Страна" писала, что бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе, где сказал, что не верит во вмешательство Украины в американские выборы.