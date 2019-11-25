Жуткое ДТП произошло в воскресенье вечером, 254 ноября, в Полтавской области в результате лобового столкновения двух машин. Водитель автомобиля погиб жуткой смертью, сгорев в салоне своего автомобиля. Об этом сообщает полиция Кременчуга на своей странице в соцсети.

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20:00, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом в ДТП погибли два человека, перебегавших дорогу в неположенном месте.

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