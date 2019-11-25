Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

Трагедия произошла 24 ноября в 15:33 на железнодорожном перегоне "Сапежанка-Добротвор", на неохраняемом переезде с исправной сигнализацией. Поезд №142 сообщением "Львов-Бахмут" смертельно травмировал жительницу города Каменка-Бузская. Погибшей было 75 лет.

Из-за происшествия сотрудникам железной дороги пришлось задержать движение нескольких составов. Поезд №142 простоял чуть более часа, а поезд №6306 - 54 минуты.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Случаи, когда люди гибнут под колесами поездов, не редкость. Весной "Страна" писала, что во Львове железнодорожный состав сбил 21-летнего киевлянина.

Мы также рассказывали, что в Харьковской области пассажирский поезд сбил 41-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.