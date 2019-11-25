Во Львовской области под колесами поезда погибла пожилая женщина
Во Львовской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.
Трагедия произошла 24 ноября в 15:33 на железнодорожном перегоне "Сапежанка-Добротвор", на неохраняемом переезде с исправной сигнализацией. Поезд №142 сообщением "Львов-Бахмут" смертельно травмировал жительницу города Каменка-Бузская. Погибшей было 75 лет.
Из-за происшествия сотрудникам железной дороги пришлось задержать движение нескольких составов. Поезд №142 простоял чуть более часа, а поезд №6306 - 54 минуты.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Случаи, когда люди гибнут под колесами поездов, не редкость. Весной "Страна" писала, что во Львове железнодорожный состав сбил 21-летнего киевлянина.
Мы также рассказывали, что в Харьковской области пассажирский поезд сбил 41-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.