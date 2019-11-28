28 ноября у православных украинцев - первый день Рождественского поста, когда нельзя есть пищу животного происхождения. В США сегодня - День благодарения. Именины отмечают Григории, Дмитрии, Никиты, Николаи, Петры и Филиппы.

Народные и церковные праздники

У православных и грекокатоликов сегодня первый день Рождественского поста, когда разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба. Сам пост считается нестрогим, несмотря на то, что продлится 40 дней - до 6 января. На этот период разработан специальный календарь питания: запрещены продукты животного происхождения – молоко, яйца, мясо.

Международные праздники

Сегодня в мире - день сострадания, инициатором которого выступил индийский поэт Притиш Нанди. Впервые праздник отметили в 2012 году в честь защиты животных. Он основан на принципах вегетарианства и сострадания ко всем живым существам на планете.

В США отмечают День благодарения. Статус официального он получил в 1863 году. В этот день за одним столом собрались индейцы и первые поселенцы, пережившие суровую голодную зиму. Колонисты разделили трапезу с индейцами, которые научили их, как обрабатывать здешние почвы какие культуры лучше выращивать. Совместный обед стал способом поблагодарить Всевышнего за милость, который помог пережить трудные времена. Основным блюдом на столе была индейка. С того времени птица с клюквенным соусом стала обязательным атрибутом американского стола. Также принято подавать пирог с тыквой и картофельное пюре. Обычно в этот день за столом собирается вся семья, нередко возникают пробки, когда американцы съезжаются к родным из разных уголков страны.

События и даты

В 1520 году испанский мореплаватель Фернан Магеллан стал первым европейцем, который проплыл из Атлантического океана в Тихий.

В 1582 году 18-летний Уильям Шекспир женился на Анне Хатауэй, старше него на 8 лет. Молодые люди решили жениться втайне и заплатили за спешную церемонию, потому что Анна была беременна.

В 1921 году советская Украина присоединилась к международной конвенции Красного Креста.

В 1948 году в США начали продавать первые фотоаппараты Polaroid Land 95 Эдвина Ленда. Первая модель стоила 89 долларов.

В 1974 году Джон Леннон в последний раз вышел на сцену во время концерта Элтона Джона в Нью-Йорке. С ним он исполнил три песни.

В 1988 году картину Пабло Пикассо "Акробат и юный Арлекин" продали на аукционе в Лондоне за $35,2 млн.

В 2006 году Верховная Рада признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Именины

Сегодня День ангела - у Григория, Дмитрия, Никиты, Николая, Петра, Филиппа.