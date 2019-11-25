Посол Израиля в Украине Йоэль Лион призвал найти и наказать вандалов, ответственных за акт вандализма возле центральной синагоги в Киеве. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Еще один антисемитский акт в центре Киева, на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Украина должна проснуться. Найдите ответственных и предайте их правосудию. Воспитывайте против ненависти", - обратился он.

Фото: facebook.com/AmbassadorJoelLion

Уточним, что с соответствующим обращением дипломат обратился в МВД Украины, Министерство иностранных дел и Офис президента.

Фото: facebook.com/AmbassadorJoelLion

Напомним, в Киеве ночью, 25 ноября, неизвестные осквернили нацистской свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему, который расположен возле Крещатика.

До этого "Страна" писала, что в среду вечером, 16 октября, компания неизвестных публично надругалась над флагами Украины, Израиля и Одессы.