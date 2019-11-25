Минюст удовлетворил жалобу Кременецко-Почаевского заповедника и отменил перерегистрацию Свято-Успенской Почаевской Лавры в Тернопольской области.

Эта Лавра считается второй крупнейшей в Украине после Киево-Печерской. Обе святыни находятся в составе УПЦ. Правительство Украины в 2003 году передало Почаевскую лавру УПЦ сроком на 49 лет. В прошлом году, когда Порошенко повел борьбу с УПЦ и начал создавать ПЦУ, Минюст отменил это постановление.

О том, что министерство снова лишило церковь прав на Лавру заявила первый замминистра юстиции Елена Сукманова, сообщается на сайте ведомства.

"Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня", - сказала Елена Сукманова.

По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) прошла с нарушениями требований действующего законодательства. "Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество", - отметила первый замминистра юстиции.

Ранее "Страна" писала о том, что Баканов заявил, что ходит в храм УПЦ Московского патриархата.

Также мы сообщали, что радикалы пытались прорваться в Киево-Печерскую лавру на авто по "удостоверению Христа".