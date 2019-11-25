В сети начался сбор подписей против назначения Андрея Юраша на должность председателя Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести.

Андрей Юраш при Порошенко возглавлял Госкомитет по делам религий и был одним из лоббистов получения Томоса об автокефалии и ПЦУ. Его сын - Святослав Юраш - сегодня народный депутат от "Слуги народа".

Открытое письмо с требованием не назначать Юраша адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и министру культуры, молодежи и спорта Владмимиру Бородянскому. В письме говорится, что предыдущий президент Петр Порошенко вел опасную политику относительно вопросов веры, грубо используя религию для собственных политических целей. Своими действиями бывший президент нарушал принципы Конституции (в частности, отделение государства от церковных дел) и ряд международных соглашений. Чиновники времен правления Порошенко поддерживали его действия.

"Андрей Юраш - директор департамента Минкульта по делам религий и национальностей, все предыдущие пять лет использовал свои полномочия для нескрываемого предоставления преференций одной из конфессий, зарегистрированной в Украине, и вызывающе дискриминировавшей другие, в частности, их священников и верующих, нарушая законы Украины", - говорится в письме.

Составители обращения напомнили, что в сентябре Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против Юраша за фальсификацию по делу против клирика Украинской православной Церкви. А ранее Юраш отказывал в регистрации десяткам религиозных организаций и давил на других госслужащих.

Далее авторы письма ссылаются на отзывы международных организаций о негативной ситуации в Украине с правами человека и дискриминацией по религиозному признаку при Порошенко. Поэтому у них вызвали недоумение попытки Юраша быстро перекраситься, чтобы попасть в новую политическую команду.

"...Призываем вас обратить внимание на попытки пересмотреть результаты конкурса на назначение председателя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, которые сегодня разворачиваются с целью протолкнуть А. Юраша на указанную должность и решительно положить им конец. Очевидно, такие попытки свидетельствуют о коррупционной составляющей, благодаря которой этот одиозный чиновник стремится нивелировать решение членов экспертной комиссии. Государство должно дать решительный отпор для реванша деструктивных сил, которые дискредитируют ее в глазах собственных граждан и международного сообщества", - призвали авторы обращения.

Скриншот: docs.google.com

Между тем сам Юраш на своем Facebook возмущается тем, что конкурс на пост главы Госслужбы остановили. По его мнению, это сделано, чтобы не допустить его "к следующему этапу - рассмотрению на Кабинете Министров Украины".

Скриншот: Facebook

Что интересно, в комментариях к записи автор ситуациационного задания конкурса Игорь Козловский написал, что целиком поддерживает назначение Юраша.

Скриншот: Facebook

Ранее "Страна" рассказывала, как назначение Юраша на пост главы Госслужбы хотят продавить через сбор подписей. Подписи начали собирать после провала порошенковского чиновника на конкурсе.