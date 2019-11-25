В воскресенье, 24 ноября, на Печерске в Киеве произошло возгорание частного дома. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: kiev.informator.ua

Так, инцидент произошел около 16:00. Сперва площадь возгорания составляла около 50 квадратных метров. Однако потом огонь распространился на прилегающие строения.

Фото: kiev.informator.ua

Пожарным понадобилось около двух часов, чтобы ликвидировать огонь. В результате инцидента никто не пострадал. Всего было привлечено 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в субботу вечером, 23 ноября, в Днепре произошло возгорание дома, в результате которого погиб человек. Тело мужчины пожарные обнаружили после того, как потушили пожар.

Ранее сообщалось, что в Киеве в центре Печерского района пылал грандиозный пожар. Огонь распространялся примерно за Институтом прочности, в районе улиц Ольшанская и Зверинецкая.