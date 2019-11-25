Четверо украинских моряков с затонувшего у берегов Африки судна "Иван Голубец" вернулись домой
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что четверо украинских моряков с затонувшего в июле у берегов Мавритании рыболовецкого траулера "Иван Голубец" вернулись домой. Об этом он написал в своем Twitter.
"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - говорится в записи чиновника.
Скриншот: Twitter/ ZayatsAz
В посте Заяц также поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.
Напомним, 21 июля на украинском океанском траулере "Иван Голубец", которое находилось у берегов Западной Африки, произошел сильный пожар.
Позже стало известно, что корабль затонул, а два члена экипажа погибли.