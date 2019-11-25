Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что четверо украинских моряков с затонувшего в июле у берегов Мавритании рыболовецкого траулера "Иван Голубец" вернулись домой. Об этом он написал в своем Twitter.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четверо украинских моряков с судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - говорится в записи чиновника.

Скриншот: Twitter/ ZayatsAz

В посте Заяц также поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.

Напомним, 21 июля на украинском океанском траулере "Иван Голубец", которое находилось у берегов Западной Африки, произошел сильный пожар.

Позже стало известно, что корабль затонул, а два члена экипажа погибли.