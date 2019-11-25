В Украине раскручивается громкая шпионская история. Один из сепаратистов "ДНР" объявился в Киеве и был представлен как агент военной разведки Минобороны.

Эдуард Матюха заявляет, что был "народным мэром" Горловки в 2014 году, но уже в то время работал на ГУР МО. Себе он приписывает массу заслуг - включая даже бегство Стрелкова из Славянска.

В то же время сами сепаратисты утверждают, что Горловкой Матюха руководил всего несколько дней, и уже давно находился не у дел. Всплыло о его работе в "ДНР" немало других интересных подробностей от очевидцев тех событий.

Также не совсем понятно, зачем Украина раскрыла столь прославленного разведчика, если он так и не был провален.

"Страна" разбиралась в истории украинского "Штирлица".

Что заявил агент Матюха

Сюжет об украинском разведчике вчера выпустил канал 1+1. Утверждается, что "до недавнего времени был высшим чиновником оккупационной администрации". Хотя, как будет видно ниже, сам же "чиновник" эту информацию опровергнет.

"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - заявил Эдуард Матюха журналистам.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Жена Матюхи ничего не знала о миссии мужа, переехала в Киев и была уверена, что он – убежденный сторонник "ДНР". Его досье даже висело на сайте "Миротворец", откуда вчера было удалено.

Разведчик говорит, что благодаря этому стал "героем" у сепаратистов.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт "Миротворец" и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказывает Матюха.

Впрочем, насчет столь широкой известности можно поспорить: фамилия "украинского Штирлица" до вчерашнего сюжета вообще не мелькала в сепаратистской прессе.

В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра". Но он крайне недолго возглавлял Горловку. Вокруг него вспыхнул конфликт между лидерами сепаратистов, и это, как утверждается, было его заданием от ГУР.

"Мэрство" вызвало конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", - рассказал Матюха, не поясняя, впрочем, как он этот конфликт организовал.

Тем более - и это главная сенсация - сам же Матюха в интервью журналиста вообще отрицает, что был "мэром".

"Одни сутки или двое суток вы все ж таки были мэром?" - спрашивает журналист Андрей Цаплиенко.

"Был бы, если бы во-первых, зашел в кабинет мэра города, занял бы его кресло и во-вторых, если бы я подписал приказ о своем назначении или любую бумагу распорядительного уровня. Никаких решений, никаких заданий, никаких распоряжений на должности "народного мэра" я не делал. Принципиально. В кабинет мэра города не заходил", - заявил Матюха, уточнив, что на тот момент уже сотрудничал с ГУР.

Дальше, судя по словам разведчика, он работал по линии местной Компартии. В сюжете это называют "блестящей карьерой", однако очевидно, что от управления Горловкой Матюху быстро отстранили, а политические партии в "ДНР" особого веса в принципе не имеют.

Тем более компартия, которая даже не зарегистрирована официально и не представлена в "Народном совете" непризнанной территории – там есть только "депутаты" движений "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс".

То есть политический вес Эдуарда Матюхи, который действительно был первым секретарем горловского горкома партии, явно не был столь "блестящ".

В Киеве разведчик утверждал, впрочем, обратное. Он говорил, что по линии коммунистов устанавливалась связь с российской компартией, которая якобы курирует по заданию Кремля все пророссийские анклавы – от "ЛДНР" до Абхазии и Принднестровья.

Он заявил, что депутат Госдумы Казбек Тайсаев - "лицо, которое занимается координацией правительств непризнанных государств со стороны Государственной Думы Российской Федерации".

Агент Матюха предполагает, что нынешняя раздача российских паспортов – это предлог для нового референдума, на котором жители Донбасса проголосуют за присоединение к России.

Но совсем недавно россияне планировали вообще захватить Харьков и Одессу, заявляет "Штирлиц" и ссылается на добытые им военные планы. Как он мог их добыть, не будучи вообще во власти - непонятно.

"В прошлом году возобновление проекта "Новороссия" рассматривалось... Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - заявляет разведчик.

"Благодаря Эдуарду, мы знаем планы расширения вооруженной агрессии. Мы точно знаем планы применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства", - подчеркивают в ГУР Минобороны.

Правда, как руководитель горкома незарегистрированной в "ДНР" партии мог добыть какие-то секретные военные планы - не указывается.





Что известно о коммунисте из Горловки

Как уже говорилось выше - вряд ли Эдуарда Матюху можно считать высокопоставленным чиновником "ДНР", который был вхож в какие-то серьезные темы.

Упоминаний в открытых источниках о нем крайне мало. А те, что есть, не позволяют сказать, что он мог играть какую-то ключевую роль на неподконтрольных территориях.

Известно, что до ноября 2013 года Матюха был первым заместителем мэра Горловки Евгения Клепа и ходил у него в фаворитах: Матюха был единственным замом, по которому Клеп ходатайствовал перед горсоветом о повышении зарплаты.

Причем депутаты раз за разом отказывались это делать, считая Матюху недостойным этой привилегии. Более того, большую часть своего срока он проработал в статусе и.о. - горсовет его в должности не утверждал до последнего.

До работы в горисполкоме чиновник трудился в налоговой. А когда стал заместителем мэра, то его жена параллельно возглавила коммунальное ООО "Мирц", которое монопольно поставляло программное обеспечение для обработки платежей за услуги ЖКХ.

После этого в информационных лентах фамилия Матюхи всплыла в мае 2014 года.

14 мая на площади Ленина у горисполкома прошел митинг, на котоором "народный мэр" Александр Сапунов сложил свои полномочия. И предложил вместо себя Эдуарда Матюху.

В Сети есть видео, на котором экс-чиновник поздравил всех с проведением референдума за отделение "ДНР" от Украины. И рассказал, что предыдущий мэр Евгений Клеп добровольно ушел в отставку.

В украинских СМИ в те дни вышла несколько иная трактовка событий. Там заявили, что Матюха, Сапунов и вооруженные люди ворвались в горсовет и вынудили старого мэра написать заявление. После чего его отправили "на подвал".

Интересно, что Матюха параллельно в том же мае участвовал и в украинских президентских выборах 2014 года, которые прошли в конце мая. То есть будучи уже "народным мэром".

На сайте ЦИК он числился представителем Николая Маломужа - экс-главы Службы внешней разведки.

Самое поразительное, что этот факт (один из деятелей "ДНР" был представителем на выборах экс-главы Службы внешней разведки) не смутил, ни украинскую сторону, ни сепаратистов. Хотя, по идее, должен был вызвать вопросы и у тех, и у других.

А, учитывая, что к тому времени Матюха, по его признанию, уже работал на украинскую разведку, то его связь с Маломужем - это настоящее "палево", которое себе ни один разведчик никогда не позволит.

В интервью одному из изданий он так поясняет свою "двойную игру":

"Задача мэров городов (хоть в ДНР мы употребляем слово городской голова города) – это обеспечение социальной стабильности в городе. Обеспечение жизнедеятельности города, а не "игра в политику". Сказать, что одно противоречит другому нельзя. Сейчас ведутся переговоры относительно моей работы как председателя избирательной комиссии. Выполнять функции, возложенные на меня руководством Донецкой народной республики, я не отказываюсь, и буду эту работу продолжать", - заявил Матюха.

То есть понятно, какой хаос царил тогда на Донбассе и в целом в Украине, если руководитель Горловки от имени "ДНР" мог открыто работать на выборы президента Украины.

Впрочем, это можно трактовать и в пользу того, что никаким реальным мэром Матюха не был - иначе бы быть представителем Маломужа он тоже не мог. Тем более, что городом на тот момент управлял на самом деле полевой командир Игорь Безлер-Бес.

Долго ли Эдуард Матюха работал "народным мэром" Горловки - доподлинно неизвестно. Издание "Фонтанка" утверждает, что эту должность он покинул через месяц, сепаратисты отводят ему еще меньший срок. В конце июня он уже не был мэром, а возглавил одно из коммунальных предприятий - КП "Калинина", на котором уже когда-то работал (и до сих пор числится его директором в открытых реестрах).

В 2016 году 46-летний Матюха уже был избран первым секретарем горловской городской организации "Компартии ДНР". Его кандидатуру внес лидер донецких коммунистов Борис Литвинов. В марте 2019 года укранский разведчик был переизбран на этот пост.

"Специалист по говну и пару". Что говорят о Матюхе сепаратисты

После публикации сюжета об "украинском Штирлице" ситуацию начали комментировать и в "Донецкой народной республике".

"Депутат Народного совета" Владислав Бердичевский заявил, что "мэром" он был три дня и далее в органах "власти" сепаратистов не работал - соотвественно, ни к каким тайнам он допущен не был.

"Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на ТРИ ДНЯ - никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал - заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна - такие и разведчики" - написал так Бердичевский у себя в телеграм-канале Breeg Time.

Телеграм-канал нынешнего "мэра" Горловки Ивана Приходько перепостил сообщение с другими подробностями работы украинского разведчика на Донбассе.

"Новый герой Украины, сексот-осведомитель ГУР, "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, эвакуированный нынче на "большую землю", если и вспоминается, то лишь одним, но достаточно характерным, эпизодом.

По линии КПРФ на Донбасс поступала мука. Не "сепаратистам". Просто мирным жителям. Бесплатно.

За распределение этой муки и отвечал Матюха. Он быстренько отвозил ее в хлебопекарню, пек хлеб, который продавал в собственных хлебных ларьках. Деньги, разумется, брал себе. Ларьков было восемь штук.

Через какое-то время обман вскрылся, ларьки эти были закрыты, а сам герой прятался по подворотням, но в пламени гражданской войны о нем быстро забыли. И вот сегодня вспомнили, благодаря украинским СМИ".

Не обошла вниманием историю с Матюхой и жена Игоря Безлера - Анжелика Безлер. Она опубликовала комментарий мужа по "народному мэру", который оказался украинским агентом.

Если верить Безлеру, то ничем в горисполкоме Матюха толком не руководил, а реально городом управлял Олег Губанов.

"Кто такой Матюха? При украинском мэре Горловки, вместе с В.Исаковым был одним из заместителей Клепа. Когда Клеп был арестован и посажен в подвал, Исаков сбежал, а Матюха остался не у дел. На митинге был избран типа "народным мэром". Украинские СМИ пытаются рассказать, что почти месяц был типа мэром города. Ну не смешите мои тапочки. Я уже писал, что таких "народных" было три. Один даже испугавшись сбежал и прятался в Донецке.

Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр. Мэром Горловки, после ареста Клепа, был назначен Олег Губанов и он до 2015 года исполнял эти обязанности. Где то в июне месяце Олег попросил разрешения назначить Матюху руководителем КП "Калинина", мотивируя тем, что это хороший специалист по "говну и пару", уборке улиц и прилегающей домовой территории. Это самая ОГРОМНАЯ должность, что при мне в 2014 году, которую этот горе клоун- разведчик занимал. Как писал ранее, его сфера "развединтересов" дальше канализации и уборки улиц не распространялась. ХЗ, может отвечая за дерьмо в трубах сей золотарь и добыл столь важные секреты для ГУР Украины. Какие конфликты сие чудо могло спровоцировать? Только один - не откачать вовремя фекалии и не подать воду в дома. Хотя после первого же конфликта был бы тупо отправлен, в лучшем случае на подвал...

P.S. Отзвонился Олег Губанов и освежил те моменты, которые из-за своей незначительности просто подзабылись. Промэрствовал этот Матюха ровно 30 минут, пока в кабинете доказывал Губанову и Василенко, что он "мэр всея Горловки". После моего прибытия в горисполком все доказательства закончились увесистым подсрачником по жопе, после которого сей горе мэр вылетел из кабинета. На этом славную эпопею клоуна-мэра-разведчика можно считать закрытой".

Журналист из Горловки Никита Синицын пишет в Facebook, что Матюха - никакой не разведчик, но вдруг решил им стать, когда решил выбраться "на большую землю".

"Ладно, пока одни восторгаются очередным героем-разведчиком, а люди лично знающие Эдуарда Матюху дико ржут с этого цирка, поговорим серьезно.

Лично я убежден что многие "чиновники ДНР" информируют украинские спецслужбы. Почему?

Просто нелегка жизнь чиновника в ДНР - сегодня ты творишь историю, а завтра сидишь в подвале. В такой ситуации всегда надо иметь место куда надо бежать с чемоданами. Бежать в РФ стремно - а ну как выдадут?

Бежать в Украину? Так посадят, если не в тюрьму на пяток лет то в СИЗО, тоже так себе альтернатива.

В такой ситуации логичный выход - сливать понемногу доступную служебную информацию, а как придет время бежать с чемоданами можно представить себя этаким Штирлицем, что найдет поддержку спецслужб, которым нужны успехи и пиар".

Отметим, что эта версия выглядит достаточно убедительной. Сначала Матюха решил перебраться в Украину по каким-то своим причинам, а потом, для того, чтоб быть нужным украинским властям (и получать от них что-либо взамен), согласился "сыграть" роль "разведчика". Выйти Матюха на украинскую разведку мог как раз через тех же людей, что и определили его в представители Маломужа на выборах президента Украины.

Разведке это также было интересно - появилась возможность отчитаться о блестящей работе.

При этом в его заявлениях использовались и реальные факты (например - общеизвестный конфликт Безлера и Стрелкова), к которым Матюха, однако, вряд ли мог иметь какое-то отношение.