В Ужгороде работник полиции получил ножевое ранение, пытаясь обезвредить агрессивного мужчину, напавшего на собственную мать. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Инцидент произошел 24 ноября. Около 23:30 на линию "102" поступил звонок от жительницы столицы Закарпатской области. Женщина заявила, что 30-летний сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания. К ней отправились сотрудники мобильной группы по противодействию домашнему насилию.

Прибыв по указанному адресу, полицейские застали мужчину с ножом в руках. Он вел себя агрессивно, не реагировал на слова правоохранителей и угрожал убийством. Во время его задержания один из работников полиции получил ножевое ранение пальца на правой руке.

Нарушителя доставили в участок полиции. Орудие преступления изъяли.

По отношению к мужчине возбуждено уголовное производство. Следователи Ужгородского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Сейчас решается вопрос о задержании ужгородца в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении в преступлении.

Ранее "Страна" рассказывала, как в полицейское отделение Одессы ворвался с ножом нервный человек, требуя его застрелить.

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