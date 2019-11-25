На Центральном железнодорожном вокзале Киева, в связи с серьезным похолоданием, открыли пункт обогрева, который принимает бездомных граждан и всех, кто нуждается в помощи. Об этом сообщает пресс-служба Соломенской районной госадминистрации на странице в соцсети.

Уточняется, что пункт обогрева можно найти у крытого паркинга железнодорожного вокзала, вход - рядом с гостиницей Ibis. В нем есть зал с местами для сидения, туалет и душевая комната.

Также в Соломенском районе круглосуточно работает пункт обогрева в Доме социальной заботы на ул. Суздальская, 4/6. Планируется открытие еще двух подобных пунктов - на ул. Волынской, 2 и на бульваре Вацлава Гавела, 83А.

Фото: facebook.com

Напомним, четыре точки обогрева заработали в Печерском районе столицы с 22 ноября.

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