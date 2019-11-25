Пострадавший в аварии под Киевом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сейчас находится в сознании, а один из его сыновей в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТСН.

Так, врачи диагностировали у Кулебы сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Среди них травма грудной клетки, живота, переломы ребер, ушиб легких и пневмоторакс. Несмотря на это, медикам удалось стабилизировать его состояние.

Его старший сын Тимофей находится куда в более тяжелом состоянии. Сейчас он в интенсивном неврологическом отделении. Юноша без сознания. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По неподтвержденной информации, он находится в "Охматдете".

"Страна" рассказывала, что Кулеба в Феофании пришел в сознание и опубликовал пост в Facebook. Старший сын Тимофей еще не очнулся.

Также мы писали, что после жуткого ДТП в которое вчера, 24 ноября, угодил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба. А полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины в связи с ДТП.