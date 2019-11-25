Выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году по старой избирательной системе. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина, сообщает "Интерфакс".

Планируется, что менять избирательное законодательство на президентских выборах в Беларуси не будут, так как до гонки кандидатов остался всего год. А изменение означает нарушение международной нормы.

"Правила игры должны устояться", - объяснила Ермошина.

При этом глава ЦИК не исключила, что до выборов в Беларуси может совершенствоваться только правоприменительная практика. В частности, должна появиться безбарьерная среда для избирателей с ограниченными возможностями и улучшение условий голосования.

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