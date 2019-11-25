В Киеве вандалы надругались над памятником Шолом-Алейхему. Фото
В Киеве ночью, 25 ноября, неизвестные осквернили нацистской свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему, который расположен возле Крещатика. Об этом сообщает главный рабин Украины Моше Реувен Асман в Facebook.
Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України
"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром", - сказал он.
Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України
В комментариях один из подписчиков указал, что видеофиксаторы ближайших магазинов заметили вандалов.
Фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine-Головний-Рабин-України
Напомним, в Фастовском районе Киевской области коростной поезд "Интерсити" №763 Киев-Одесса подвергся нападению вандалов, которые забросали его камнями. Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября.
Ранее "Страна" писала, что возле Перемышля в Польше неизвестные надругались над могилами бойцов из Украинской повстанческой армии.