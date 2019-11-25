Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США может провести новые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трама и получить новые свидетельства. Об этом заявил его глава конгрессмен-демократ Адам Шифф. На данный же момент Комитет готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа. Об этом пишет "Голос Америки".

По словам конгрессмена, законодатели все время получают новые документы, и работа по проведению расследования продолжается.

"Чего мы не собираемся делать, так это ждать месяцы и месяцы, пока администрация ведет игру, направленную на истощение оппонентов (rope a dope game), в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим", - заявил Шифф.

Ранее "Страна" писала о том, что изменила вторая неделя показаний по импичменту Трампа.

Также мы сообщали, что бывший мэр Нью-Йорка заявил о намерениях помешать Трампу победить на выборах в 2020 году.