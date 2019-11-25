В Демократической Республике Конго возросло количество жертв, которые погибли в результате падения пассажирского самолета компании Buse Bee. Уже ясно, что погибло не менее 27 человек. Об этом сообщает BBC.

Так, причина крушения воздушного судна до сих пор не выяснена. Среди жертв есть 9 человек, которые входят в одну семью и которые проживали в одном из домов, которые пострадали при крушении.

На борту самолета находилось 17 человек и два члена экипажа.

Напомним, в сети появились фото и видео с места падения самолета на жилые дома в Демократической Республике Конго.

Ранее "Страна" сообщала, что в России самолет совершил экстренную посадку из-за сердечного приступа у пилота.

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