Четыре человека погибли в результате наводнения на юго-востоке Франции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Уточняется, что двое погибших были обнаружены в муниципалитете Таннерон в субботу, 23 ноября. А в воскресенье спасатели нашли двух погибших пожилых людей из города Грасс в автомобиле, который попал под оползень. Машину снесло с дороги, и он рухнул на глубину 800 метров в овраг. Из-за сложных погодных условий спасатели будут поднимать авто из оврага только в понедельник.

Также два человека считаются пропавшими без вести. Из-за наводнения коммуны открыли центры размещения для пострадавших, в которых нашли приют 1700 человек. За последние двое суток в отдельных районах департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двухмесячная норма осадков. Это стало причиной выхода рек из берегов и затоплений.

Ранее "Страна" писала о том, что в Венеции ввели режим ЧП из-за сильнейшего наводнения.

Также мы сообщали, что Борис Джонсон вымыл полы в пострадавшем от наводнении Мэтлоке.