Национальная авиакомпания Финляндии Finnair отменила 276 авиарейсов, запланированных на воскресенье и понедельник (24 и 25 ноября - Ред.), в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti. Об этом сообщает Reuters.

"По нашим оценкам, мы можем выполнить около 120 из 377 рейсов, запланированных на понедельник", - заявила представитель Finnair Пайвит Таллквист.

Как отметили в Finnair, отмена рейсов может создать неудобства для 20 тысяч пассажиров. По данным председатель Авиационного союза Финляндии Юхани Хаапасаари, забастовка коснется наземного обслуживания воздушного движения, включая службу бортпитания, технического обслуживания, грузоперевозок, безопасностиь и, следовательно, всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в и из Финляндии.

Уточняется, что около 9 тысяч сотрудников государственной почтовой службы Posti в течение двух недель бастовали против сокращения заработной платы после неудачных попыток урегулировать трудовой спор.

Профсоюз работников аэропортов Финляндии решил присоединиться к забастовке солидарности в понедельник в случае отсутствия решения по указанному трудовому спору.

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