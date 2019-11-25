В израильской партии премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд", которого на днях генпрокурор обвинил в мошенничестве, могут провести внутрипартийные выборы и избрать нового лидера. С таким предложением выступил один из депутатов этой политсилы Гидеон Саар, передает DW.

"Депутат израильской партии "Ликуд" Гидеон Саар в воскресенье, 24 ноября, предложил провести до 11 декабря выборы председателя партии. Они могут привести к смещению с поста лидера партии действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении.

Любопытно, что это стало первой официальной попыткой сместить Нетаньяху с поста лидера партии после того, как на минувшей неделе генпрокурор Израиля выдвинул против него обвинения в коррупции. В частности, против премьера страны расследуют три отдельных дела, в рамках которых ему вменяют мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

Однако лояльные Нетаньяху члены партии, в том числе министр культуры и спорта Мири Регев, сразу отвергли возможность проведения внутрипартийных выборов. Пока не известно, сколько из 32 депутатов фракции и трех тысяч членов центрального комитета "Ликуда" могут поддержать призыв к праймериз.

Напомним, на днях генпрокурор Израиля обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он принимал подарки от состоятельных бизнесменов и оказывал услуги, чтобы пресса позитивно освещала его деятельность. Сам израильский премьер все обвинения отвергает.

Ранее "Страна" писала о том, что Нетаньяху не смог сформировать новое правительство Израиля и вернул мандат президенту Ривлину.

Также мы сообщали, что Нетаньяху во время визита в Киев жил в отеле за 100 тысяч в сутки. Документ.