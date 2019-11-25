Завтра, 26 ноября, донецкий Шахтер проведет на выезде матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Этот матч рассудит не очень фартовый для украинских команд рефери словенец Славко Винчич. Ему будут помогать Томаж Кланчник, Андраж Ковачич и Радо Обренович.

Наша команда, вчера вечером, 24 ноября, уже прибыла в Манчестер. На игру с чемпионом Англии Шахтер отправился без Тайсона и Марлоса, что вызвало недоумение у части болельщиков.

Горняки в Манчестере, фото: shakhtar.com

Предварительная заявка нашей команды, которую утвердил главный тренер Луиш Каштру, выглядит вот так, как передает пресс-служба нашего клуба.



Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин,



Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Давид Хочолава,



Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Тете, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Сергей Болбат, Манор Соломон,



Нападающие: Даниил Сикан, Жуниор Мораес, Андрей Борячук.



Вместе с первой командой в Манчестер прибыл и Шахтер U19.

Ранее "Страна" рассказывала, что капитана Шахтера Тайсона решили дисквалифицировать на 1 игру.