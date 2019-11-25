Вчера, 24 ноября, в Черном море, где недавно завершили укладку "Турецкого потока", произошло не совсем обычное крушение. Большое грузовое судно Queen Hind (шло под флагом Палау - Ред.), перевозящее огромное стадо овец (более 14 000 животных - Ред.), перевернулось у побережья Румынии.

Судно опрокинулось утром после того, как покинуло порт Мидия, недалеко от юго-восточного города Констанца, на побережье Черного моря.

Место крушения Queen Hind, фото: ISU Constanta

Все члены экипажа - 22 гражданина Сирии - были спасены. Для спасения овец была начата операция с участием полиции, пожарных и румынской береговой охраны, как передает ВВС.

По крайней мере 32 овцы, были найдены плавающими возле корабля, но остальные животные, как полагают, утонули.

"Мы уже спасли небольшое количество. Они плавали в море", - рассказала Анна-Мария Стойка, пресс-секретарь службы скорой помощи в Констанце. Спасательные работы будут возобновлены в понедельник утром, 25 ноября.

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