Трамп произвел рокировку на посту министра ВМС США
Президент США Дональд Трамп уже определился, кто заменит министра ВМС Ричарда Спенсера, который "утратил доверие" главы Белого дома после дела морского пехотинца Эдварда Галлахера, которого обвиняли в военных преступлениях в Афганистане
Дональд Трамп заявил, что назначит нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта министром ВМС. Об этом он написал в своем Twitter.
"Я назначу адмирала, а теперь и посла в Норвегии Кена Брейтуэйта новым министром военно-морского флота. Я знаю, что Кен проделает выдающуюся работу!", - сообщил американский президент.
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Глава США добавил, что был недоволен тем, как прошел суд над спецназовцев ВМС США Эдвардом Галлахером, которого обвиняли в военных преступлениях в Афганистане.
По словам Трампа, поэтому глава Пентагона США Марк Эспер был вынужден отправить в отставку Спенсера. Он отметил, что благодарит Спенсера за его службу и преданность. Американский лидер добавил, что Галлахер уйдет в отставку со всеми почестями, которые заслужил.
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