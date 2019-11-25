Президент США Дональд Трамп уже определился, кто заменит министра ВМС Ричарда Спенсера, который "утратил доверие" главы Белого дома после дела морского пехотинца Эдварда Галлахера, которого обвиняли в военных преступлениях в Афганистане

Дональд Трамп заявил, что назначит нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта министром ВМС. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я назначу адмирала, а теперь и посла в Норвегии Кена Брейтуэйта новым министром военно-морского флота. Я знаю, что Кен проделает выдающуюся работу!", - сообщил американский президент.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Глава США добавил, что был недоволен тем, как прошел суд над спецназовцев ВМС США Эдвардом Галлахером, которого обвиняли в военных преступлениях в Афганистане.

По словам Трампа, поэтому глава Пентагона США Марк Эспер был вынужден отправить в отставку Спенсера. Он отметил, что благодарит Спенсера за его службу и преданность. Американский лидер добавил, что Галлахер уйдет в отставку со всеми почестями, которые заслужил.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что уволенная Йованович не хотела вешать его портрет в посольстве в Киеве.

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