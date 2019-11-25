В Херсоне, где власти собираются открыть первый в Украине офис евроинтеграции, произошла трагедия с крупным чиновником.

Заместитель председателя Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области Александр Шум, которому было 45 лет, умер прямо на своем на рабочем месте 22 ноября. Об этом Украинским Новостям сообщил представитель управления Национальной полиции в Херсонской области.

Ему стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти человека не удалось.

В Горностаевской райгосадминистрации Александр Шум работал с 1997 года. Должность заместителя председателя РГА занимал с 2006 года. Недавно вернулся на рабочее место после длительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста: вместе с женой он создал детский дом семейного типа и, кроме собственных детей, воспитывал еще шесть приемных. Похоронили Александра Шума 23 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсоне сообщили о подозрении в хулиганстве депутату облсовета Рыщуку.