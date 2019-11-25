Авария с Кулебой. Стала известна статья, по которой полиция завела производство. Фото с места ЧП
После жуткого ДТП в которое вчера, 24 ноября, угодил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украиныв связи с ДТП.
Об этом передает пресс-служба полиции киевской области.
Место жуткого ДТП, фото: kv.npu.gov.ua
"Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство", - сообщили в полиции.
Cледователи подтвердили, что оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Toyota" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения.
Так же мы сообщали ранее, что двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии - один мальчик получил перелом таза и челюсти, второй - в коме.
"Страна" рассказывала, что Кулеба в Феофании пришел в сознание и опубликовал пост в Facebook. Старший сын Тимофей еще не очнулся.