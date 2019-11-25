Победительницей "Танцев со звездами" 2019 стала актриса Ксения Мишина, которая обошла в финале актрису Викторию Булитко и гимнастку Анну Ризатдинову.

Ксении Мишиной 30 лет. Она родилась в Севастополе, в Киев переехала, когда поступила на учебу в театральный институт. Причем с начала, по просьбе родителей, она училась на экономиста, но поняла, что это не ее. Рассказываем о том, что известно об обладательнице танцевального кубка в этом году.

Участие в "Танцах со звездами"

Ксения Мишина с самого начала была в числе претенденток на финал, настолько яркими были ее выступления. Но ближе к концу судьи все чаще начали напоминать, что ее техника слабовата, а номера она вытаскивает за счет эмоций и актерской игры.

Джаз-модерн во время финального выступления

Кстати, из-за эмоций на паркете, с самого первого эфира, когда они с Женей Котом станцевали фокстрот с поцелуем, стали ходить слухи об их романе. Но эти слухи пара всегда пресекала. Мишина не раз говорила, что чувства останутся только на паркете, поскольку для нее семья - это святое, а Кот женат.

Фокстрот во время финального выступления

Евгений Кот женился в январе этого года. Его избранницей стала финалистка шоу "Україна має талант", танцовщица pole-dance Наталья Татаринцева, с которой он находился в отношениях последние четыре года, с тех пор, как был ее хореографом-постановщиком.

Наталья Татаринцева и Евгений Кот. Фото: Караван

В итоге большинство голосов судей и зрителей были на стороне пары Мишина - Кот.

Работа в кино

Ксения Мишина снималась в сериале "Цыганка", "Подкидыш", "Вкус счастья", "На линии жизни", "Искушение". Популярность ей принесла роль помещицы Лидии Шефир в сериале "Крепостная". Ее героиня наделена невероятной красотой, но очень жестким характером.

Фото: На съемках сериала "Крепостная"/instagram

Всего, за свою актерскую карьеру Ксения сыграла в более десяти фильмах и сериалах.

Личная жизнь

По словам Ксении, в школе мальчики на нее не особо обращали внимание. А вот в университете она стала замечать, что нравится мужчинам, но разбивать сердца не любит.

В 22 года, будучи студенткой, она родила сына Платона, вернулась в Севастополь к родителям. Своего отца Платон не видел, поскольку Ксения Мишина ушла от него во время беременности. В интервью она рассказывала, что это был женатый мужчина, который ушел из семьи ради нее. Она пожалела об этом и с тех пор у нее табу на отношения с женатыми мужчинами.

"Ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду" - призналась Ксения в одном из интервью.

В Киев, к актерской карьере, она вернулась через четыре года. За это время работала в агентстве недвижимости, официанткой, выступала в детском театре, работала аниматором. Потом поняла, что ей нужно вернуться в сферу театра и кино. Попросила родителей помочь с сыном и вернулась в столицу.

Фото: с сыном Платоном

Пока сын живет с родителями в Крыму, а она их навещает. В интервью Маше Ефросининой она рассказала, что мальчик растет очень предприимчивым. Однажды он нарвал яблоки и продал их на улице, заработав около 80 гривен.