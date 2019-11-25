The New York Times опубликовала колонку, где говорится о том, что сотрудники, принадлежащие к поколению Z или миллениалам (все, родившиеся после 1980 года), воспринимают в рабочих чатах ответ "Оk" как пассивную агрессию. Вместо этого они предпочитают более экстравагантные формы ответов.

Для тех, кто родился с 1960-х по 1980-е годы, ответ "Оk" в рабочем мессенджере воспринимается как нейтральный. Миллениалам и поколению Z кажется, что за этим словом скрывается пассивная агрессия к собеседнику, холодность и раздражение.

Молодые сотрудники предпочитают ответ "kk" или "Kk". Но можно пользоваться и привычным "Оk" в общении с младшими коллегами – для этого нужно добавлять к нему восклицательный знак – и тогда миллениалы не будут это негативно воспринимать.



К миллениалам причисляют рожденных между 1980 и 1996 годами, к поколению Z - родившихся после 1997 года.

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