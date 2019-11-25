Электронными водительскими правами в приложении на смартфоне, которые месяц назад обещал премьер Гончарук, можно будет пользоваться уже в декабре. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в интервью "Радио Свобода".

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - сказал чиновник.

Федоров также рассказал о том, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70% на данный момент, а к 2022 году должен составлять 90-100%.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Федоров обещает восстановление водительских прав одним кликом, после чего их пришлют по почте.

Также мы рассказывали, что в новых водительских правах в Украине будут указывать группу крови и резус владельца.