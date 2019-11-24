Полиция Киевской области выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло днем, 24 ноября, на трассе "Киев-Одесса", вблизи села Чабаны, в котором Николай Кулеба - детский омбудсмен Украины - столкнулся на машине с микроавтобусом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции в Киеве.

Полиция говорит, что в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека. Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойота" (старший сын Тимофей и младший сын Елисей соответственно) получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Ребенок (старший Тимофей - Ред.) находится в реанимации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, виновником которого был сам омбудсмен. Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был Кулеба. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария.

Также мы рассказывали, как Антон Геращенко, пытаясь оправдать виновника аварии Кулебу, 11 раз правил свой пост на Facebook.