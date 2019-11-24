Украинский разведчик Эдуард Матюха под прикрытием больше пяти лет на неподконтрольной территории Донбасса выполнял задание Министерства обороны Украины и некоторое время даже был "народным мэром"Горловки.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Эдуард пять лет провел без семьи, жена ничего не знала о миссии мужа и переехала в Киев, думая, что ее муж работает на сепаратистов.

Для Матюхи даже создали статью на сайте Миротворец.

"Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт Миротворец и включить меня на этот сайт, с моей подачи. Это открыло мне двери всюду. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики", - рассказал Матюха.

Он также заявил, что в после своего недолгого мэрства он состоял в местной компартии и контактировал с коллегами из России.

По словам Матюхи, именно он якобы стравил Безлера и Стрелкова, из-за чего последний оказался без поддержки в Славянске и вынужден был оставить город.

Видео: YouTube/ТСН

В "ДНР" прокомментировали заявления Матюхи. "Депутат Народного совета" Владислав Бердичевский заявил, что "мэром" он был три дня и далее в органах "власти" сепаратистов не работал - соотвественно, ни к каким тайнам он допущен не был.

"Этот, прости Господи, "коммунист" и "народный мэр" на ТРИ ДНЯ - никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал - заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам. Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна - такие и разведчики" - написал так Бердичевский у себя в телеграм-канале Breeg Time.

Скриншот: Telegram/Breeg Time

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