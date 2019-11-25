24 ноября на канале 1+1 прошел финал "Танцев со звездами", на котором за кубок состязались три украинские знаменитости - Виктория Булитко, Ксения Мишина и Анна Ризатдинова. Однако в итоге победила актриса из сериала "Крепостная" Ксения Мишина. Рассказываем, как прошел финал.

Все пары подготовили по 6 танцев. Первым участники показали свой дебютный номер на проекте, затем свой самый популярный номер за все время. В третий раз каждый из судей называл стиль танца и все три пары должны были его показать.

Кроме танцевальных номеров, в финале выступили Настя Каменских, Макс Барских, "Время и стекло", Марув, Мишель Андраде, Тина Кароль. А на балконе ведущими были Олег Винник, Серега, Ольга Горбачева, Дзидзьо.

Во время эфира Анна Ризатдинова заявила, что не хочет, чтобы ее воспринимали исключительно, как жену олигарха, тем более, что развод с Александром Онищенко был для нее болезненным. Она сказала, что хочет, чтобы ее ассоциировали с финалом "Танцев со звездами", а также намекнула на новую любовь, которая появилась благодаря проекту.

Ксения Мишина сказала, что сомневалась, брать ли участие, но ее убедил сын Платон. И что, если она получит кубок, то посвятит его сыну.

Виктория Булитко поблагодарила за народную любовь, которую она объяснила тем, что в ее лице многие зрители узнают себя, ведь она, как Золушка, попавшая на бал.

"За жизнь" танцевали четыре танца подряд танго,

фристайл,

ча-ча-ча, джайв. В конце суммировали баллы судей и голоса зрителей.

Финалисты шоу "Танцы со звездами" 2019:

Третье место: актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Второе место: гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Первое место: актриса Ксения Мишина и Женя Кот.