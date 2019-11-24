Настя Каменских в розовом латексе открыла финал "Танцев со звездами". Видео
Настя Каменских открыла финал шоу Танцы со звездами - 6 сезон зажигательным хитом "Elefante". Видео выступления певицы появилось на YouTube-канале проекта.
Настя Каменских впервые выступила на грандиозном шоу "Танцы со звездами 2019" в финале. Она спела свою популярную песню "Elefante", под которую сама станцевала с подтанцовкой. За больними буквами NK, которые были на сцене, скрывалась большая фигура слона, окрашенного в "принт зебры".
Настя Каменских выступала в коротком латексном розовом платье и зажигательно двигалась, заставив подтанцовывать зал.
Видео: YouTube/Танці з зірками
Напомним, мы рассказывали, что покажут в эфире "Танцев со звездами" 24 ноября.
Также мы рассказывали, что Каменских отправилась отдыхать в Испанию без Потапа.
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