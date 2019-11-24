Националистическая организация "С14" извинилась за то, что ее участники избили днепровских активистов - координатора коалиции "Громадська підтримка СічеславськаТАК" Владислава Мельничука и его коллегу.

Извинение пресс-служба организации опубликовала на своей странице в Facebook.

Причиной избиения стал конфликт участника "С14" по поводу порядка организации мероприятия УИНП (Украинский институт национальной памяти), которое состоялось в четверг, 21 ноября, в помещении "Просвиты".

"Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни и которые как упомянутый конфликт выше были нам неизвестны", - отметили в С14.

В ходе драки избили Владислава и задели его друга, Вирослава, который разнимал конфликт.

"Особенно обидно, что и Влад, и Вирослав длительное время совместно с движением "Сич" проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь", - подчеркнули в "С14".

"Приносим извинения пострадавшему Владиславу и Вирославу за нападение на территории "Просвиты", к которому были причастны в том числе наши активисты (часть нападавших не являются членами нашего движения). Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится. Активист, который принял решение о драке, исключен из рядов нашего движения. Другой, который не участвовал в драке, но знал о нем, понесет дисциплинарное наказание", - подытожили в движении.

Скриншот: Facebook/СІЧ

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты "Громадського" проиграли Апелляционный суд организации С14, которую они назвали неонацистской.

Также мы рассказывали, что глава С14 Карась набросился на журналиста "Страны" во время суда над атошником Белько.