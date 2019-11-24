Украинский детский омбудсмен Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести. Он находится в больнице Феофания. Кулеба в полном сознании, угрозы его жизни нет. А вот старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении Феофании. Об этом сообщает "ТСН".

У Кулебы сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. Закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - Ред.). Но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма.

Также в аварию попал младший сын Елисей. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".

На своей странице в Facebook Николай Кулеба поблагодарил украинцев за поддержку и пообещал сообщить все детали ДТП впоследствии.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал он.

Скриншот: Facebook/Микола Кулеба

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, виновником которого был сам омбудсмен. Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был Кулеба. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария.

Также мы рассказывали, как Антон Геращенко, пытаясь оправдать виновника аварии Кулебу, 11 раз правил свой пост на Facebook.