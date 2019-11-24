"Самый худший день". Шнур написал стих о своей лечебной диете и проблемах с холестерином
Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, которое посвятил лечебной диете.
В стихе музыкант рассуждает о необходимости следить за здоровьем и питаться правильно из-за того, что анализы у него не очень хорошие. Артист говорит, что он больше не будет есть шашлык в гостях и пить пиво, ведь анализы показали большое содержание холестерина в крови.
Радости в еде
Кончилися. Нету.
Самый худший день
Начинал диету.
Ты меня не трожь,
Я не друг вам боле!
Врач сказал, - хорош
Пиво на футболе,
И шашлык в гостях.
От холестерина
Шкалит в ёмкостях
Сданная урина.
Никуда не день,
Списочек в айподе.
Самый худший день,
Он ко всем приходит
Скриншот: Instagram/shnurovs
Ранее "Страна" сообщала, что полиция оштрафовала на 500 рублей Шнура и Noize MC за маты на концерте.
Также мы рассказывали, что Шнуров допустил появление в "Ленинграде" нового солиста.