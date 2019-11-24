Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение, которое посвятил лечебной диете.

В стихе музыкант рассуждает о необходимости следить за здоровьем и питаться правильно из-за того, что анализы у него не очень хорошие. Артист говорит, что он больше не будет есть шашлык в гостях и пить пиво, ведь анализы показали большое содержание холестерина в крови.

Радости в еде

Кончилися. Нету.

Самый худший день

Начинал диету.

Ты меня не трожь,

Я не друг вам боле!

Врач сказал, - хорош

Пиво на футболе,

И шашлык в гостях.

От холестерина

Шкалит в ёмкостях

Сданная урина.

Никуда не день,

Списочек в айподе.

Самый худший день,

Он ко всем приходит

Скриншот: Instagram/shnurovs

Ранее "Страна" сообщала, что полиция оштрафовала на 500 рублей Шнура и Noize MC за маты на концерте.

Также мы рассказывали, что Шнуров допустил появление в "Ленинграде" нового солиста.