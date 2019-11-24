В России возникли баталии вокруг приезда Софии Ротару на гастроли.

Власти страны возмутились, что народная артистка СССР раньше отказывалась ехать в РФ по политическим соображениям, а теперь изменила мнение и отправилась зарабатывать деньги.

Также ей припомнили "проукраинские" высказывания о Крыме и позирование с желто-голубым флагом.

Тему начали активно обсуждать российские СМИ и политики, а страна раскололась на тех, кто критикует и поддерживает народную артистку.

Причем тех, кто за Ротару - больше. А слова поддержки звучат совершенно открыто - российские артисты не считаются с тем, что против Ротару настроены сенаторы, и спокойно критикуют провластную точку зрения.

Представить себе такую ситуацию в Украине довольно сложно. Кстати, в нашей стране на удивление тему возобновления российских гастролей Ротару вообще обошли молчанием.

"Страна" проследила за скандалом, который разразился вокруг певицы.

Как Ротару отказалась и согласилась ехать Россию

О том, что София Ротару собирается в Москву, стало известно еще на прошлых выходных.

Певица решила сняться в музыкальной премии "Песня года", и выступить на фестивале "Легенды ретро FM". Запись "Песни" пройдет на "ВТБ Арене" 7 декабря.

Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице. Утверждается, что гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов (от 1 200 000 до 1 5000 000).

Интересно, что в прошлом году София Ротару ехать в РФ на "Песню года" оказывалась. Это было впервые, когда она не посетила премию, на которой присутствовала 43 раза.

Тогда представители Ротару сообщили, что это связано с военным положением.

"Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией. Границы закрыты, военное положение", - объяснил концертный директор народной артистки Игорь Курилев.

Он заявил, что Ротару не будет сниматься ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне". Кроме того, певица отказалась выступать на любых корпоративах в России.

При этом "Песня года" не осталась без украинских артисток - Таисия Повалий, Светлана Лобода и Ани Лорак охотно выступили на премии. Не поехала тогда только Ротару.

И это - не первые для певицы трения на украино-российской почве. В 2014 году ее сын Руслан Евдокименко выложил семейное фото, снабдив его подписью "Слава Украине!". На снимке была и сама Ротару с украинским флагом.

После этого концерты 67-летней Софии Ротару отменены сразу в трех российских городах - Томске, Кемерове и Хабаровске.

Она также после аннексии Крыма называла полуостров украинским.

"Мой дом это Ялта, Крым, территории, которая сегодня считается частью России. Как по мне, это совсем не так. Крым это, безусловно, Украина. Я будучи украинкой, несмотря ни на что, не собираюсь менять свое гражданство, я намерена отстаивать свою позицию. Я никогда не чувствовала себя русской", - говорила Ротару в том же 2014 году, рассказывая о своем доме в Крыму, который оказался под Россией.

Одновременно отдельные ветераны АТО намекали, что певица помогает украинской армии, но у самой Ротару этого никогда не подтверждали, а на днях - опровергли.

В то же время певица открыто говорила, что не отказалась бы от российского паспорта, если бы Путин дал ей его, как Жерару Депардье. Также она говорила, что ей "больно смотреть на происходящие конфликты между нашими странами".

Что заявили в Совфеде РФ

Очевидно, что в прошлом году певица просто испугалась обострения украино-российских отношений, и не знала, как ее поездку в Москву воспримут на родине, где живет ее семья.

Сейчас же понятно, что ничем гастроли в России Ротару не угрожают - поэтому, видимо, она и решила на них отправиться. Однако такой разворот устроил в России не всех.

Глава социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу в желании заработать, выступая на российской сцене.

"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", - заявил Рязанский.

Член Совфеда заявил, что многие зарубежные артисты позволяют себе "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".

По мнению Рязанского, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".

При этом он считает, что в данном вопросе, прежде всего, необходимо учитывать мнение зрителей. Сенатор заключил, что лучшим ответом на выступления таких артистов стали бы пустые места в зале.

Заявление Рязанцева вызвало и другую критику в адрес певицы, которую ее защитники назвали травлей. На это другой сенатор - Алексей Пушков - заявил, что Ротару никто не травит, но ей "не очень рады".

"У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле. Вот и Ротару не очень рады", - объяснил Пушков в твиттере.

Кто еще критиковал Ротару

Рязанского поддержала многолетняя ведущая "Песни года" Ангелина Вовк.

"Я поражаюсь всегда вот такой позиции человека, она вызывает удивление. Ну, во-первых, если ты так плохо относишься к России, ну зачем ты сюда едешь за деньгами? На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги. Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявила Вовк.

Заслуженная артистка СССР назвала шоу-бизнес "не очень чистым делом" и отметила, что не пойдет на концерт Ротару, несмотря на то, что очень ее любила в советское время.

Комментируя возвращение Ротару в Россию, музыкант Юрий Лоза, в свою очередь, назвал ее "народной артисткой всех стран", которая не имеет жизненных принципов.

"Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран", - заявил он.

В то же время музыкант отметил, что так делают многие артисты: по его словам, "одни готовы чем-то жертвовать, другие - нет".

Защитники Софии Ротару

За Софию Ротару вступились многие российские артисты.

Певец Лев Лещенко призвал коллег не критиковать певицу из-за ее планов выступить в Москве. Артист назвал исполнительницу "человеком мира" и великой певицей. Лещенко также сказал, что никто не может запретить Ротару петь там, где она хочет.

Ротару поддержал и продюсер Иосиф Пригожин. Он попросил медиасообщество "дать ей возможность спокойно доживать свои годы и оставаться в профессии". "София Михайловна намного чище многих артистов, представленных на нашем рынке", - сказал Пригожин.

Поддержал народную арстистку СССР и Владимир Винокур. Он сказал, что смешивать творчество Ротару с политикой "неимоверно глупо".

"Ее любят везде - в России, на Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты - это навсегда", — добавил Винокур, отметив, что Ротару любят все зрители.

Нашлись защитник Ротару и во власти. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что критика певицы за ее планы выступить в России неуместна. Экс-прокурор Крыма назвала гастроли украинских звезд в России отличным шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот - это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить", - написала политик.

Также она высказала убеждение, что артисты имеют право на любые политические взгляды.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому", - высказалась Поклонская.

"Это заказ". Реакция представителя Ротару

Концертный директор народной артистки СССР Сергей Лавров прокомментировал предъявленные певице обвинения.

"Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ. София Михайловна один раз не приехала на "Песню года", и то только потому, что на Украине было объявлено военное положение - и мужчинам был запрещен выезд из страны. Ротару ведь ездит не одна, у нее целая команда, в которой есть и мужчины", - сказал он.

Он также заверил, что все сообщения, связывающие грядущее возвращение Ротару на российскую сцену с ее желанием заработать, не соответствуют действительности.

"В этом году София Михайловна выступит только на "Песне года", а это, между прочим, бесплатное мероприятие. Артисты никогда не получали денег за выступление на этом концерте. Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко", - заключил Лавров.

Он также опроверг слова Ангелины Вовк, что Ротару поддерживала украинскую армию. "Это просто заведомо ложные сведения, из-за которых можно подать в суд", - заявил директор, оговорив, что в суд певица не пойдет.

Травля или дискуссия?

Ситуация с Ротару в России показала, что и в этой стране, как и в Украине, сильны традиции "хейтерства" артистов, в чьей политической лояльности есть сомнения.

С другой стороны, очень многие в российском бомонде открыто заступились за певицу, совершенно не стесняясь с мнением сенаторов - то есть по сути властей. Чего бы скорее всего не произошло в Украине, если бы власть громогласно объявила того или иного артиста "врагом народа".

Доказательство - в поступках самой Ротару, которая не поехала в Россию потому, что боялась травли в Украине - и, конечно, не думала, что ей что-либо грозит в РФ даже с учетом военного положения на родине.