Антон Геращенко- заместитель министра внутренних дел Украины, в своем посте относительно аварии детского омбудсмена Николая Кулебы, который выехал на перекрестке на красный, сделал 11 правок, пытаясь "оправдать" действия чиновника.

Историю правок можно посмотреть в посте замминистра на Facebook.

В первом посте не было упоминания того, что Кулеба проехал на красный свет, появилось оно во втором посте (да и то безотносительно того, что именно уполномоченный президента проехал на красный).

Были и другие кардинальные изменения. Так, например, Геращенко написал, что Кулеба по неизвестной причине выехал на красный свет, а потом удалил это предложение.

Замминистра добавлял, убирал и менял эпитеты к основному посту. И, возможно, на 11 изменениях эта история не закончится.

Приводим все версии отредактированного поста Геращенко.

Скриншот: Facebook/Антон Геращенко

Напомним, авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был омбудсмен. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария. Мы публиковали видео, на котором заметно, что Кулеба едет на красный.

Также мы рассказывали, что появилось фото сына омбудсмена Кулебы, который разбился в аварии.