Сегодня, 24 ноября, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что через 3-5 лет украинцу будут пользоваться исключительно цифровыми услугами. Об этом он рассказал в интервью на "Радио Свобода".

Михаил Федоров. Фото: radiosvoboda.org

На первом этапе планируется оцифровать ряд документов, в числе которых паспорт гражданина, техпаспорт и водительские права.

Федоров сообщил, что услуги, которые "криво работают", на портал первое время не будут добавляться, и логика их получения в корне изменится. Также он добавил, что в ближайшие несколько лет весь перечень услуг будет в цифре и на одном портале для всех.

"Что касается портала... На портале мы будем запускать первые услуги - это открытие ФЛП, это открытие ООО, это помощь при рождении и "Є-малятко". Это будут первые услуги", - заявил министр.

По словам Федорова, внутренняя задача власти - выйти уже весной на оцифровку и запуск четырех услуг ежемесячно.

Ранее "Страна" сообщала, что министр Федоров обещает восстановление водительских прав одним кликом, после чего их пришлют по почте.

Также мы писали, что министр Дубилет хочет заменить государственную спецсвязь приложением для смартфонов.